Embaixador saudita confirma ausência de álcool na Copa de 2034

A escolha da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034 levantou uma série de questões sobre as normas culturais e legais do país. Um dos temas mais discutidos é a proibição do consumo de álcool, uma medida adotada desde 1952. Durante o evento, essa proibição continuará, sem exceções para turistas ou participantes do mundial.

