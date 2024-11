Emagrecimento: riscos de dietas malucas aumentam nessa época do ano Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 28/11/2024 - 16h35 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h23 ) twitter

Com a chegada do fim de ano, muita gente busca soluções rápidas para emagrecer e estar em forma para o verão e as festas. A nutricionista, Bruna Maria Vieira, explica como ter uma dieta saudável e evitar o efeito sanfona.

