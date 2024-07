Em Uberlândia, promotores eleitorais reforçam proibição de propaganda eleitoral antecipada Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/07/2024 - 12h51 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h19 ) ‌



Os promotores eleitorais de Uberlândia estão intensificando a fiscalização sobre a proibição de propaganda eleitoral antecipada. Recentemente, enfatizaram a ilegalidade de práticas como a veiculação de adesivos em carros, outdoors e camisetas antes do período permitido pela Justiça Eleitoral. A recomendação visa garantir a igualdade de condições entre os candidatos e evitar abusos que possam influenciar indevidamente os eleitores.

Além dos pré-candidatos, a responsabilidade legal se estende às gráficas que produzem o material e aos motoristas que exibem os adesivos. As penalidades para quem desrespeitar as regras incluem multas e outras sanções legais. Os promotores destacam a importância de todos os envolvidos seguirem as normas para assegurar a integridade do processo eleitoral e manter um ambiente democrático justo.

Essa iniciativa dos promotores eleitorais de Uberlândia é parte de um esforço maior para educar e conscientizar a população sobre as regras eleitorais. A adesão às normas é crucial para a realização de eleições livres e justas, onde todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades de apresentar suas propostas ao eleitorado.

