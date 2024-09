Em São João da Barra, estudantes do IFF ganham destaque com protótipo de rebocador Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 09/09/2024 - 16h54 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estudantes do IFF, o Instituto Federal Fluminense no Campus de São João da Barra, desenvolveram um protótipo de rebocador. Eles voltaram para casa com um terceiro lugar numa disputa com estudantes universitários de todo o país.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #prototipo #modelismo #iff #sãojoãodabarra #modelismonaval #rebocador #estudantes #premiação

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.