Em São Fidélis, desafio das montanhas chega a 10ª edição e atrai cada vez mais adeptos

A 10ª edição do desafio das montanhas aconteceu neste fim de semana em São Fidélis no norte do estado e foi o maior sucesso. Os ciclistas de vários municípios do estado tiveram que encarar uma prova com percurso cheio de desafios.

