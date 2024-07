Em pesquisa, comunidade LGBT relata sofrer assédios constantes | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Apesar da criminalização da transfobia em 2019 e da garantia do uso do nome social, pessoas trans ainda relatam sofrer assédio com frequência, principalmente no ambiente de trabalho. Uma pesquisa recente da Rede Trans Brasil em parceria com o Conselho Popular LGBTQIA+ de Uberlândia revela que 64% dos entrevistados já sofreram algum tipo de assédio sexual no trabalho por causa da identidade de gênero, e 19% relatam que isso acontece diariamente.

O assédio moral também é comum, na maioria das vezes vindo de colegas de trabalho. A recusa do uso do nome social e comentários maldosos são algumas das situações mais frequentes. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, com mais de 1300 assassinatos nos últimos 10 anos.

Apesar dos desafios, a comunidade trans também busca oportunidades e reconhecimento. A Jessica, por exemplo, encontrou um emprego que a valoriza e a inspira a lutar por um futuro melhor para ela e para outras pessoas trans.

A luta contra a transfobia é um compromisso de todos nós. É preciso denunciar os casos de assédio, cobrar políticas públicas efetivas e criar um ambiente mais inclusivo e respeitoso para todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero.

