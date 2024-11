Em menos de uma hora, Corpo de Bombeiros atende a dois acidentes em Araxá | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um intervalo de pouco mais de uma hora, o Corpo de Bombeiros de Araxá atendeu a duas ocorrências de acidentes de trânsito no centro da cidade. O primeiro caso ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, onde uma motociclista de 26 anos colidiu com um veículo enquanto se dirigia ao trabalho. Consciente, ela apresentava dores no joelho, com suspeita de fratura, e foi encaminhada para a UPA para atendimento médico.

O segundo acidente aconteceu 35 minutos depois, na Avenida Damaso Drummond. Um motorista de 72 anos colidiu com a traseira de um caminhão, resultando em contusões no peito, um corte no rosto e dores no ombro. Ele também foi levado à UPA para tratamento. Ambos os envolvidos apresentavam ferimentos leves e estão em recuperação.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=eRnEAuBOHeI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=1r63IwSbFpQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Z3xL3XP16ic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Araxá #acidente #bombeiros

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.