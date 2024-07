Em decisão histórica, filhos de brasileira não serão deportados e ficarão com a mãe

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Em uma ação histórica, a ministra Cármen Lúcia reverteu uma decisão do STJ e manteve no país, com a mãe brasileira, três filhos que seriam deportados. O pai, um paraguaio que mora na Colômbia, pediu a guarda das crianças e ganhou após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A família recorreu alegando que um dos filhos tem paralisia cerebral e corria grande risco de morte.

