Em Cabo Frio, fenômeno natural veranico começa hoje e faz as temperaturas subirem Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 19/07/2024 - 13h01 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h30 ) ‌



O veranico fenômeno natural que aumenta as temperaturas chegou na última quinta-feira (18) em todo o Brasil. Os efeitos no clima já estão acontecendo e nas cidades do interior a população já está sentindo. Em Cabo Frio por exemplo, os turistas aprovam já que o sol está aquecendo o inverno.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.