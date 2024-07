Em breve, exclusivamente no Univer Vídeo, Além da Calamidade - Rio Grande do Sul. #univervideo

Aclr |Do canal Univer Vídeo no YouTube

Em breve, exclusivamente no Univer Vídeo, Além da Calamidade - Rio Grande do Sul.

Você consegue imaginar a sensação de ver tudo indo, literalmente, por água abaixo?

Perder a casa que levaram anos para construir.

Perder familiares que não conseguiram sobreviver.

Estar em abrigos superlotados.

O frio chegar e os agasalhos faltarem.

Não saber o que será o dia de amanhã...

Talvez, você, por mais que tente, não consiga mensurar as dificuldades diárias que a população do Rio Grande do Sul está passando, mas o Univer Vídeo te levará até lá e detalhará, não somente as problemáticas, mas também o que os servos de Deus têm feito para ajudar.

Nos momentos mais angustiantes, a Universal leva alimento, água, roupas e o principal: a Palavra de Deus para cada uma das pessoas.

Em breve, exclusivamente no Univer Vídeo, Além da Calamidade - Rio Grande do Sul.

Acesse https://www.univervideo.com/ escolha o plano que preferir e se assista ao conteúdo que faz bem!

