Em Arraial do Cabo, jacaré apareceu em frente a uma casa depois que um córrego transbordou Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 14/11/2024 - 10h16 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jacaré apareceu em frente a uma residência no bairro parque das garças, em Arraial do Cabo. O animal teria surgido após o transbordo de um córrego que passa pelo local, após as chuvas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, com segurança, capturaram o animal, que foi levado para uma área afastada da cidade e solto em um habitat adequado.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj #noticia

#credibilidade #informacao #telejornalismo #entrevista #arraialdocabo #jacare #forteschuvas #defesacivil #corpodebombeiros #meioambiente

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.