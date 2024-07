Eliana Honain aparece em primeiro lugar em pesquisa pela disputa pela Prefeitura de Araraquara Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/07/2024 - 17h25 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h15 ) ‌



Uma pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Real Time Big Data mostrou quem são os candidatos favoritos para a disputa à Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo. No levantamento, a Secretária de Saúde do município, Eliana Honain, lidera a corrida eleitoral.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.