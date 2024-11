Elevador despenca e deixa duas idosas feridas em Araguari | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 07h54 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 ) twitter

Duas idosas ficaram feridas após a queda de um elevador em uma residência na Rua São José, no bairro Paraíso, em Araguari. O acidente ocorreu ontem à tarde, quando, segundo o proprietário, uma falha mecânica no equipamento fez com que o elevador despencasse enquanto as duas mulheres estavam dentro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram uma mulher de 60 anos, que sofreu escoriações e relatou dor nos membros inferiores, e outra idosa de 82 anos, que teve fraturas no membro inferior direito e uma fratura exposta no esquerdo.

As vítimas receberam os primeiros socorros e foram imobilizadas com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, onde seguiram em observação.

