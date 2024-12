Elevador cai do 17º andar e mata homem esmagado no prédio da Justiça Federal em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 02/12/2024 - 19h58 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Um trabalhador morreu durante um serviço no prédio da Justiça Federal em BH atingido por um elevador. A vítima estava na casa de máquinas quando um dos elevadores do edifício caiu do 17º andar. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram a vítima já estava sem vida. O corpo foi retirado depois de quase sete horas de trabalho da perícia e de militares do Corpo de Bombeiros. A causa do acidente ainda não foi identificada.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.