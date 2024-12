Eletricista morre durante serviço de manutenção em Joinville; caso gera denúncias Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 08h30 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h36 ) twitter

Um eletricista morreu na manhã deste domingo, 01 de dezembro, em Joinville, após cair de um poste durante a manutenção da rede de energia de uma empresa terceirizada da Celesc. A vítima bateu a cabeça e faleceu no local. Colegas denunciaram nas redes sociais que tiveram que continuar trabalhando mesmo após a tragédia, com o corpo ainda presente no local. A Celesc lamentou o ocorrido e afirmou que as causas do acidente estão sendo investigadas.

