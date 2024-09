Eleitores já podem consultar local onde vão votar em outubro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/09/2024 - 20h29 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h19 ) ‌



A consulta para o local de votação nas próximas eleições em 6 de outubro está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para acessar as informações, é necessário entrar no endereço tse.jus.br e clicar na aba serviços eleitorais. O eleitor terá acesso ao número da inscrição, zona eleitoral e ao endereço onde irá votar. Aqueles que possuem o aplicativo do e-titulo podem visualizar o local de votação logo no início abaixo do nome do eleitor.

