Eleitores devem atualizar o E-Título para votar nas eleições municipais

Com menos de um mês para as eleições municipais, é essencial garantir que todos os documentos eleitorais estejam em dia. Um dos itens mais importantes é o E-Título, a versão digital do título de eleitor. Gabriel Prada explica a importância de atualizar o aplicativo E-Título antes do primeiro turno das eleições e como isso pode afetar seu direito de voto. Não deixe para a última hora e verifique se o seu E-Título está atualizado para evitar problemas na hora de votar.

