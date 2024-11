Eleições nos EUA: votação antecipada para presidente começa na Carolina do Norte Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/10/2024 - 21h20 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três semanas depois, os moradores do estado da Carolina do Norte ainda sentem os efeitos da passagem do furacão Helene, que matou 250 pessoas. Muitos continuam sem água potável ou sinal de telefone, o que não impediu a formação de filas nas seções eleitorais. A resposta do governo de Joe Biden e Kamala Harris às consequências do furacão foi duramente criticada por Donald Trump. Mas o reflexo na eleição ainda é incerto. As pesquisas mais recentes mostram que os dois candidatos estão tecnicamente empatados na Carolina do Norte.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.