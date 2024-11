Eleições nos EUA: eleitores enfrentam fila durante votação em Washington Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/11/2024 - 13h40 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h15 ) twitter

Diretamente dos Estados Unidos, o repórter Thiago Nolasco acompanha a votação em uma sessão eleitoral de Washington. Por lá, os eleitores aguardam cerca de 30 minutos para votar no próximo presidente do país. No local, há oito máquinas disponíveis para votação, e o tempo médio para preencher um voto nas máquinas é de quatro minutos e meio. Nesta terça-feira (5), cerca de 75 milhões de eleitores devem comparecer às urnas.

