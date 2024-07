Eleições na Venezuela são marcadas por atrasos, suspeitas de fraude e impedimento para votar Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 13h40 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h39 ) ‌



As eleições na Venezuela, cujo resultado foi divulgado nas primeiras horas da madrugada de hoje (29), declararam Nicolás Maduro reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51% dos votos, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. No entanto, a principal opositora de Maduro, María Corina Machado, contesta o resultado e afirma que o verdadeiro vencedor é Edmundo González, com 70% dos votos. A eleição foi marcada por atrasos, enfrentamentos e alegações de fraude, com parte da população reportando impedimentos para votar. Mesmo assim, Maduro comemorou sua vitória, prometendo paz e estabilidade para o país.

