Eleições na Venezuela: Maduro diz que país pode enfrentar "banho de sangue" caso não seja reeleito
22/07/2024 - 19h45



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, subiu o tom da campanha e disse, em um comício, que o país pode enfrentar um "banho de sangue" e uma "guerra civil" caso ele não seja reeleito. A votação está marcada para o próximo dia 28 de julho. Maduro concorre ao terceiro mandato consecutivo. As pesquisas eleitorais são divergentes. Algumas apontam para uma ampla vitória do principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, enquanto outras preveem a vitória do atual presidente.

