Eleições na França: boca de urna indica vitória da esquerda no segundo turno

Neste domingo (7), quase 50 milhões de franceses foram às urnas para escolher o novo parlamento do país. As pesquisas de boca de urna indicam uma reviravolta e uma vitória da esquerda. A coalizão Nova Frente Popular da França conquistou a maioria das cadeiras do parlamento, mas ficou abaixo dos 289 deputados para conseguir maioria absoluta da Câmara. O bloco de centro do atual presidente Emmanuel Macron ficou em segundo lugar.

