Eleições municipais em SC: alianças formadas e candidatos anunciados
22/07/2024 - 19h46 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h21 )



Com o início das convenções partidárias em Santa Catarina, a corrida para as eleições municipais de 2024 começa a tomar forma. As principais cidades do estado já têm algumas alianças oficialmente confirmadas e os primeiros nomes de candidatos definidos. Paulo Cesar traz todas as atualizações sobre os movimentos políticos e as próximas etapas da eleição municipal em SC. Confira.

