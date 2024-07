Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Um levantamento exclusivo do Grupo ND revela que 12 gestores municipais em Santa Catarina estão se preparando para concorrer à reeleição nas próximas eleições. A reportagem de Paulo Cesar traz os detalhes sobre quem são esses pré-candidatos e as estratégias que estão adotando para conquistar um segundo mandato. Fique por dentro das movimentações políticas em SC e acompanhe as últimas atualizações eleitorais.

