ELEIÇÕES: metade dos eleitores de Uberlândia quer votar em um novato para vereador

A renovação da Câmara Municipal é o desejo de quase metade dos eleitores entrevistados pelos pesquisadores do Ipec. O levantamento realizado a pedido da TV Paranaíba aponta que 48% deles levarão em consideração para decidir o voto para vereador(a) um(a) candidato(a) que nunca tenha sido candidato(a), ou seja, novato(a) na política.

A pesquisa mostra ainda que 26% dos entrevistados pretendem optar por um(a) vereador(a) que vai tentar a reeleição, outros 13% querem escolher entre os(as) que já estiveram no legislativo municipal no passado e agora tentam voltar para o cargo, também 13% não sabem ou não responderam.

O levantamento do Ipec também confirmou uma tendência do eleitorado brasileiro observado nas últimas eleições. Os cargos do legislativo (vereador, deputado e senador), cada vez mais, são definidos pelo eleitor na última hora.

