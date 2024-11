ELEIÇÕES EM APARECIDA: LEANDRO VILELA É O PREFEITO ELEITO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 28/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h29 ) twitter

Matéria exibida no dia 28/10/2024

EM APARECIDA LEANDRO VILELA DO MDB É O PREFEITO. ESSA É A PRIMEIRA VEZ QUE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO NO MUNICÍPIO É DECIDIDA EM SEGUNDO TURNO, DESDE QUE A CIDADE PASSOU A CONTAR COM MAIS DE 200 MIL ELEITORES EM 2014.

