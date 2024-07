Eleições americanas: entenda as expectativas para o primeiro debate presidencial

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Joe Biden e Donald Trump se enfrentam hoje no debate presidencial CNN Os candidatos devem aproveitar a oportunidade para convencer os eleitores indecisos. E você vai acompanhar ao vivo, com tradução simultânea, aqui na Record News. Conversamos com Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, para entender as expectativas do debate presidencial norte-americano.

