Eleições Americanas | A corrida presidencial Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/11/2024 - 20h38 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com apresentação de Adriana Perroni, acompanhe a corrida presidencial americana e veja os possíveis cenários com as vitórias de Donald Trump ou Kamala Harris. O cientista político Bruno Soller e os professores de Relações Internacionais Alexandre Pires e Natália Fingermann são os comentaristas convidados. Os repórteres Thiago Nolasco e Vandrey Pereira trazem ainda todas as informações diretamente dos Estados Unidos. Assista!

#EleiçõesEUANoR7

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.