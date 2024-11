Eleições 2024: urnas são adaptadas para garantir voto a deficientes Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/10/2024 - 09h45 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h13 ) twitter

Neste domingo, eleitores de Ribeirão Preto e Franca escolhem os prefeitos que vão comandar as cidades pelos próximos 4 anos. Em Ribeirão Preto, cerca de 3,8 mil pessoas declararam ter algum tipo de deficiência; já em Franca, são 2,2 mil eleitores com algum tipo de deficiência. As urnas eletrônicas utilizadas no dia da votação são adaptadas para deficientes, mas nem todo mundo encontra facilidade para votar.

*Reportagem exibida em 22/10/2024.

