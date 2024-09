Eleições 2024: sabatina com Marco Aurélio, candidato do Novo a prefeito de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 06/09/2024 - 20h15 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Record Interior SP abre espaço para os candidatos a prefeito da cidade de Ribeirão Preto. A ordem das entrevistas no SP Record foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Nesta sexta-feira (6), é a vez de Marco Aurélio, candidato do Novo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.