Eleições 2024: sabatina com João Rocha (PL), candidato a prefeito de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 24/10/2024 - 14h05 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h41 )

A Record Interior SP abre espaço para os candidatos a prefeito da cidade de Franca que vão disputar o 2º turno. Os candidatos confirmaram a participação nas entrevistas ao vivo na TV, com transmissão simultânea no PlayPlus. Nesta quinta-feira (24), é a vez de João Rocha, candidato do PL.

