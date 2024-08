Eleições 2024: Ribeirão e Franca registram menos candidatos a vereador em 2024 Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Todas as cidades da região de Ribeirão Preto e Franca têm este ano menos candidatos a vereador na comparação com as eleições passadas. Em Ribeirão Preto, por exemplo, são 377 candidatos concorrendo a uma das 22 vagas na Câmara – redução de 39,8%. Mesmo assim, a concorrência é grande.

*Reportagem exibida em 19/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.