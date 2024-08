Eleições 2024: propaganda eleitoral será permitida a partir de sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h47 ) ‌



A partir de sexta-feira (16), os candidatos às eleições de 2024 poderão iniciar suas campanhas e fazer propaganda eleitoral, marcando o início de uma nova fase no processo eleitoral. Uma das grandes novidades deste ano é o uso de inteligência artificial, que promete transformar a maneira como os candidatos se comunicam com os eleitores. Amanda Santos traz detalhes sobre essa inovação e como a IA será utilizada na campanha. Aline Godoy, coordenadora de Orientação e Gestão Processual do TRE/SC, também explica as novas regras e o impacto esperado desta tecnologia nas eleições.

