Eleições 2024: População vai escolher prefeito e vereadores em outubro
19/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h31 )



O 1º turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Com aumento do eleitorado, 11 cidades do estado do Rio poderão ter segundo turno no dia 27 de outubro. É preciso estar atento às atribuições de prefeito, vice-prefeito e vereador.

