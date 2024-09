Eleições 2024: Mulheres têm grande participação no voto, mas ocupam poucos cargos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 10/09/2024 - 16h31 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h43 ) ‌



Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 54% dos eleitores no estado do Rio, são mulheres. Mas apesar da figura feminina ser bastante expressiva no processo eleitoral fluminense, elas ainda possuem uma baixa ocupação em cargos de decisão.

