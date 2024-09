Eleições 2024: Maioria do eleitorado é formado por mulheres entre 45 e 59 anos, em Campos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/09/2024 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A maioria do eleitorado da cidade de Campos é formado por mulheres, na faixa etária entre 45 e 59 anos e de bom nível educacional. O maior colégio eleitoral do interior do estado tem cerca de 370 mil eleitores aptos a votar.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #eleitoral #eleições #camposdosgoytacazes #ovotonarecord #titulodeeleitor #eleições2024 #maioria #mulher

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.