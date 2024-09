Eleições 2024: Eleitores devem ter atenção às regras do voto para exercer bem a cidadania Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 03/09/2024 - 16h08 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conhecer as regras do processo eleitoral é uma etapa importante. Compreender o sistema auxilia no momento da decisão.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #processoeleitoral #eleições2024 #candidatos #votação #voto #cidadania

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.