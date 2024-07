Eleições 2024: começa o prazo para transferência temporária do título Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 08h27 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h37 ) ‌



Começou o prazo para a transferência temporária do título de eleitor, uma medida importante para os eleitores que não poderão votar em seu domicílio eleitoral nas próximas eleições de 2024. No entanto, essa transferência não está disponível para todos. Entenda quem está apto a realizar a transferência e como proceder para estar em conformidade com as regras eleitorais. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes diretamente de Joinville, destacando os requisitos e o passo a passo necessário para efetuar essa mudança temporária.

