Definidas as prefeituras nas cinco cidades gaúchas em que houve segundo turno nas eleições municipais. E Porto Alegre volta a ser a capital com maior abstenção do país. Um em cada três eleitores não foram às urnas.

