Eleições 2024: candidatos a prefeito devem protocolar planos de governo até o dia 15 de agosto

Com as eleições se aproximando, os candidatos a prefeito enfrentam o prazo até 15 de agosto para protocolar seus planos de governo. No entanto, as regras atuais deixam brechas que permitem a candidatos apresentarem propostas pouco claras ou mesmo ausentes. A transparência eleitoral é fundamental para informar o eleitorado sobre as direções que os candidatos pretendem seguir. Descubra mais sobre esse processo crucial para as eleições de 2024.

