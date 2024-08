Eleições 2024: campanha eleitoral começa nesta sexta (16) em todo o Brasil Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 19/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começa nesta sexta (16) a campanha eleitoral, com a apresentação das propostas de cada candidato que vai concorrer às Eleições Municipais de 2024. Além das atividades dos cartórios, que terão algumas mudanças no horário de funcionamento e em serviços de atendimento, os eleitores também precisam ficar atentos a algumas regras.A Justiça Eleitoral vai supervisionar todas as práticas irregulares durante este período, como propagandas inadequadas.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.