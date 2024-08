Eleições 2024: aumentam denúncias de propaganda eleitoral irregular na região Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h34 ) ‌



As denúncias de propaganda eleitoral irregular através do aplicativo Pardal aumentaram nos últimos dias, na região de Ribeirão Preto. Somente na maior cidade da região, 55 denúncias de possíveis irregularidades já foram feitas. No estúdio, o advogado especialista em direito eleitoral Gustavo Bugalho explica o que é permitido e proibido na propaganda eleitoral.

*Reportagem exibida em 22/08/2024.

