Eleições 2024: Antônio Batisti retoma candidatura a prefeito de São José pelo PT Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/07/2024 - 19h56 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h22 ) ‌



No cenário político em São José, Antônio Batisti voltou a ser uma figura central na corrida para a Prefeitura após reconsiderar sua desistência anterior. Com as eleições municipais se aproximando e o prazo para a homologação das candidaturas se encerrando em 10 dias, a decisão de Batisti pode ter um impacto significativo na formação das chapas. Paulo César atualiza as últimas informações sobre este desenvolvimento crucial para as eleições de 2024.

