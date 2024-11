Eleições 2024: Alexandre Ferreira (MDB) é reeleito prefeito de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com 58,64% dos votos válidos, Alexandre Ferreira (MDB) foi reeleito neste domingo (27) prefeito de Franca. Alexandre obteve 82.856 votos no total, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); já João Rocha (PL) obteve 41,36% dos votos válidos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.