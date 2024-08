Eleições 2024: Abstenção para presidente e prefeitos é cada vez mais alto nos últimos anos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/08/2024 - 10h25 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O índice de abstenções tem sido elevado nos últimos pleitos. Tanto na presidencial em 2022 quanto na municipal em 2020, os eleitores ausentes somaram mais de 20% em cidades do interior do estado do Rio.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #abstenção #eleições2024 #ovotonarecord #eleições2024 #votação #eleição #nortefluminense #prefeito #vereador #democracia #fiscalização #macae

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.