Porto Alegre foi a capital brasileira com o maior índice de abstenção no primeiro turno das eleições municipais. Mesmo quem não votou, pode ir às urnas no próximo domingo. Além de um dever de cidadão, é um direito de escolher quem vai ocupar a prefeitura pelos próximos quatro anos.

