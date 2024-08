Eleições 2024: 88% dos brasileiros são contra os candidatos que utilizam fake news Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h35 ) ‌



Uma pesquisa realizada em julho deste ano em cinco regiões do país, revelou que 88% dos brasileiros são favoráveis à punição dos candidatos que usam ou se beneficiam de notícias falsas durante as eleições. Com a aproximação do período eleitoral, é importante estar atento às informações que são compartilhadas para não se tornar vítima de fake news .

