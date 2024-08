Eleição da rainha do rodeio Camaru 2024 | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 14h44 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 22ª edição da Cavalgada Camaru, marcada para o dia 25 de agosto, será palco para um evento especial: a eleição da Rainha do Rodeio Camaru 2024.

Durante a recepção dos participantes da cavalgada no Tatersal de Elite, às 16 horas, um júri seleto terá a missão de escolher a rainha, princesa e madrinha do rodeio entre as 20 finalistas. Essas candidatas foram previamente selecionadas em uma etapa classificatória, demonstrando suas qualidades e encantando o público.

A vencedora do concurso será agraciada com um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00. As demais finalistas também serão premiadas, com a princesa recebendo R$ 500,00 e a madrinha, R$ 300,00. Além dos prêmios em dinheiro, todas as candidatas receberão brindes, o que pode elevar o valor total dos prêmios

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-mXZjlyfN8M

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=bNgXJ47_WpM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Kv8sOyZbJVc

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #camaru

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.