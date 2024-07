Eleição 2024: Número de eleitores aumenta em todo o país em comparação com o ano de 2020 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 23/07/2024 - 17h08 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h44 ) ‌



O número de eleitores no país aumentou em comparação às eleições de 2020. Neste ano, de acordo com o TSE, mais de 155 milhões de brasileiros estarão aptos a eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em outubro. Em Campos, norte fluminense, maior colégio eleitoral do interior do estado, também haverá aumento de eleitores nas urnas.

