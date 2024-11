"Ela precisa de ajuda", PM fica comovida com mãe denunciada por maus-tratos Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/11/2024 - 10h22 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h35 ) twitter

Uma mulher foi denunciada por maus-tratos contra os filhos, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas quando a Polícia Militar chegou ao local, viu que a família precisa de muita ajuda. A casa, onde vivem seis pessoas, está suja e sem a menor condição de alguém viver no local. Um dos filhos da mulher, de apenas 13 anos, mora na casa com a namorada de 16, que está grávida. Veja a matéria completa no vídeo acima.

